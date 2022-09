MotoGP, che weekend ad Aragon! Il ritorno di Marquez sullo sfondo di un nuovo round tra Quartararo e Bagnaia (Di giovedì 15 settembre 2022) Il Mondiale di MotoGP sta per entrare nella fase più calda della stagione. Non certo per quanto riguarda il meteo, bensì in merito alla lotta per il titolo. La massima categoria motociclistica si appresta a vivere il Gran Premio d’Aragona, il quale darà il via a un crescendo rossiniano fatto di ben sei GP nell’arco di otto weekend, al termine dei quali scopriremo chi sarà il Campione del Mondo 2022. Al momento, se volessimo intraprendere il gioco delle probabilità, dovremmo accreditare a Fabio Quartararo il 50% delle chance, assegnando a Francesco Bagnaia il 45% e ad Aleix Espargarò il restante 5%. Il francese, detentore del titolo e leader della classifica iridata, resta il favorito solo in virtù del fatto di godere di 30 punti di vantaggio sull’italiano in classifica generale. Non sono pochi, si tratta di una gara ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) Il Mondiale dista per entrare nella fase più calda della stagione. Non certo per quanto riguarda il meteo, bensì in merito alla lotta per il titolo. La massima categoria motociclistica si appresta a vivere il Gran Premio d’Aragona, il quale darà il via a un crescendo rossiniano fatto di ben sei GP nell’arco di otto, al termine dei quali scopriremo chi sarà il Campione del Mondo 2022. Al momento, se volessimo intraprendere il gioco delle probabilità, dovremmo accreditare a Fabioil 50% delle chance, assegnando a Francescoil 45% e ad Aleix Espargarò il restante 5%. Il francese, detentore del titolo e leader della classifica iridata, resta il favorito solo in virtù del fatto di godere di 30 punti di vantaggio sull’italiano in classifica generale. Non sono pochi, si tratta di una gara ...

