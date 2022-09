Moto2, GP Aragon: Fernandez ed Ogura provano l’allungo (Di giovedì 15 settembre 2022) Torna in scena in quel di Aragon il Mondiale Moto2 con un bellissimo duello al vertice tra Augusto Fernandez ed Ai Ogura. Lo spagnolo di KTM ed il nipponico di Honda Asia, rispettivamente primo e secondo con quattro punti di distacco, tentano l’allungo sui diretti avversari dopo una bellissima battaglia a Misano Adriatico. Il GP di San Marino e delle Riviere di Rimini ha premiato i due piloti citati e per ora ha rilegato al quarto posto il nostro Celestino Vietti. Il centauro del VR46 è chiamato a rifarsi per tenere viva la bagarre per il titolo visti i 42 punti di ritardo, uno in meno del padrone di casa Aron Canet (Flexbox HP40). Il giovane piemontese ha ancora la possibilità per tornare nella sfida per il Mondiale, una missione non scontata. L’alfiere della squadra legata a Valentino Rossi sarà in ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) Torna in scena in quel diil Mondialecon un bellissimo duello al vertice tra Augustoed Ai. Lo spagnolo di KTM ed il nipponico di Honda Asia, rispettivamente primo e secondo con quattro punti di distacco, tentanosui diretti avversari dopo una bellissima battaglia a Misano Adriatico. Il GP di San Marino e delle Riviere di Rimini ha premiato i due piloti citati e per ora ha rilegato al quarto posto il nostro Celestino Vietti. Il centauro del VR46 è chiamato a rifarsi per tenere viva la bagarre per il titolo visti i 42 punti di ritardo, uno in meno del padrone di casa Aron Canet (Flexbox HP40). Il giovane piemontese ha ancora la possibilità per tornare nella sfida per il Mondiale, una missione non scontata. L’alfiere della squadra legata a Valentino Rossi sarà in ...

