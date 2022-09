Morta Irene Papas, la mitica Penelope nella serie dell’Odissea (Di giovedì 15 settembre 2022) Il Ministero della Cultura di Atene ha lasciato ieri un comunicato doloroso: il 14 settembre è Morta l’attrice Irene Papas che aveva interpretato Penelope nella serie dell’Odissea. Irene Papas è Morta ma resterà nel cuore di tutti L’attrice greca aveva interpretato con maestria il personaggio di Penelope nello sceneggiato italiano sull’Odissea. Un ruolo in cui la Papas ha potuto dimostrare un enorme talento per la recitazione e un’eleganza davvero senza tempo. Oltre a questo, ha recitato in più di 70 film conquistando un posto nelle case di tutti gli spettatori facendoli ridere, piangere e commuoversi. La vita di Irene Papas il fascino ... Leggi su notizieitaliaonline (Di giovedì 15 settembre 2022) Il Ministero della Cultura di Atene ha lasciato ieri un comunicato doloroso: il 14 settembre èl’attriceche aveva interpretatoma resterà nel cuore di tutti L’attrice greca aveva interpretato con maestria il personaggio dinello sceneggiato italiano sull’Odissea. Un ruolo in cui laha potuto dimostrare un enorme talento per la recitazione e un’eleganza davvero senza tempo. Oltre a questo, ha recitato in più di 70 film conquistando un posto nelle case di tutti gli spettatori facendoli ridere, piangere e commuoversi. La vita diil fascino ...

Agenzia_Ansa : VIDEO | Addio a Irene Papas: morta la leggendaria attrice greca, ha recitato in oltre 70 film e nello sceneggiato… - Agenzia_Ansa : FLASH | Morta a 96 anni la leggendaria attrice greca Irene Papas #ANSA - fanpage : È morta #IrenePapas , attrice greca nota per aver interpretato famosi e importanti ruoli al cinema e a teatro, tra… - scheerenberger : RT @Tg3web: Ancora un lutto nel mondo del cinema. A 96 anni è morta Irene Papas, attrice greca di fama internazionale. In mezzo secolo di c… - Ile2S : È passata sotto sordina la morte di Irene Papas avvenuta due giorni fa . Donna di grande personalità -