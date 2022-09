Mise, al via il nuovo bando brevetti: contributi per 8,5 milioni di euro (Di giovedì 15 settembre 2022) Con 8,5 milioni di euro di risorse messe a disposizione dal Pnrr saranno finanziate attività di valorizzazione dei brevetti promosse da università, enti pubblici di ricerca e Irccs attraverso progetti Proof of Concept (PoC). Lo annuncia il ministero dello Sviluppo economico in una nota. Questo infatti prevede il nuovo bando Mise, pubblicato in Gazzetta ufficiale, che rende operativa la misura destinata a sostenere lo sviluppo delle invenzioni brevettate dal mondo della ricerca al fine di favorire il trasferimento tecnologico e l’innovazione da parte del sistema industriale, spiega sempre il Mise. A partire dal 24 settembre, e fino al 31 ottobre 2022, sarà possibile presentare i progetti la cui realizzazione rientra tra le linee di intervento della riforma della ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 settembre 2022) Con 8,5didi risorse messe a disposizione dal Pnrr saranno finanziate attività di valorizzazione deipromosse da università, enti pubblici di ricerca e Irccs attraverso progetti Proof of Concept (PoC). Lo annuncia il ministero dello Sviluppo economico in una nota. Questo infatti prevede il, pubblicato in Gazzetta ufficiale, che rende operativa la misura destinata a sostenere lo sviluppo delle invenzioni brevettate dal mondo della ricerca al fine di favorire il trasferimento tecnologico e l’innovazione da parte del sistema industriale, spiega sempre il. A partire dal 24 settembre, e fino al 31 ottobre 2022, sarà possibile presentare i progetti la cui realizzazione rientra tra le linee di intervento della riforma della ...

