Miles Teller e i segreti del Padrino in “The Offer”: «Non è solo la storia di un film». L’intervista esclusiva di Amica (Di giovedì 15 settembre 2022) Miles Teller con la moglie Keleigh Sperry, attrice e modella sposata nel 2019. L’attore 35enne è nato in Pennsylvania (Usa), ha origini polacche, russo-ebraiche, irlandesi, afroamericane, inglesi e tedesche. Nella nuova mini-serie tv “The Offer” interpreta il produttore de “Il Padrino” (foto Ansa) Lo guardi e in lui ritrovi i tratti caratteristici di attori che hanno fatto il cinema: naso accentuato, palpebre carnose, mento prominente, guance chiazzate di rossore e la classica fossetta sul mento, che agli inizi della carriera gli è valsa l’appellativo di “nuovo Robert Mitchum“, uno dei suoi attori preferiti insieme a Marlon Brando. Miles Teller, trentacinquenne, recita da quasi 20 anni, anche se il primo ruolo importante lo ottiene nel 2010 in Rabbit Hole, al fianco di Nicole ... Leggi su amica (Di giovedì 15 settembre 2022)con la moglie Keleigh Sperry, attrice e modella sposata nel 2019. L’attore 35enne è nato in Pennsylvania (Usa), ha origini polacche, russo-ebraiche, irlandesi, afroamericane, inglesi e tedesche. Nella nuova mini-serie tv “The Offer” interpreta il produttore de “Il” (foto Ansa) Lo guardi e in lui ritrovi i tratti caratteristici di attori che hanno fatto il cinema: naso accentuato, palpebre carnose, mento prominente, guance chiazzate di rossore e la classica fossetta sul mento, che agli inizi della carriera gli è valsa l’appellativo di “nuovo Robert Mitchum“, uno dei suoi attori preferiti insieme a Marlon Brando., trentacinquenne, recita da quasi 20 anni, anche se il primo ruolo importante lo ottiene nel 2010 in Rabbit Hole, al fianco di Nicole ...

