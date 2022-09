Milan, senti Dessers: 'Vranckx ha potenzialità. Lukaku, che dire di più? E su De Ketelaere...' (Di giovedì 15 settembre 2022) Nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'attaccante della Cremonese Cyriel Dessers ha parlato anche dei giocatori... Leggi su calciomercato (Di giovedì 15 settembre 2022) Nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'attaccante della Cremonese Cyrielha parlato anche dei giocatori...

zazoomblog : Milan senti Ancelotti: 'Asensio? In estate c'erano dei dubbi...' - #Milan #senti #Ancelotti: - McSmartys : @_wesleyxsmile Senti chiara ho bisogno di sapere come va milan chelsea prima di prendere i biglietti ?? - Bufoz95 : @_talebanikov Comunque rido per Buffon 'Senti Gigi, vorremmo intervistarti per un nuovo documentario, in pratica ti… - ducciosiena : RT @__schism__: @ducciosiena @sportface2016 Senti, vecchio scemo, visto che tifi Milan, perché nel 2006 lo scudo fu tolto alle Juve e non d… - __schism__ : @ducciosiena @sportface2016 Senti, vecchio scemo, visto che tifi Milan, perché nel 2006 lo scudo fu tolto alle Juve… -