Pall_Gonfiato : Milan, Ruiu tuona: 'Questa squadra ha fatto il salto di qualità. Bene il turnover, De Ketelaere ha troppa paura' - sportli26181512 : Ruiu: 'Il Milan ha fatto il salto di qualità. Funziona il turnover di Pioli, ma De Ketelaere ha troppa paura': I de… - toplega : RT @cmdotcom: #Ruiu: 'Il Milan ha fatto il salto di qualità. Funziona il turnover di #Pioli, ma #DeKetelaere ha troppa paura' - cmdotcom : #Ruiu: 'Il Milan ha fatto il salto di qualità. Funziona il turnover di #Pioli, ma #DeKetelaere ha troppa paura' - NicolaRN2 : @cmdotcom Levati dal cazzo Ruiu, sei la pecora nera, basta mangiare sul Milan... Mandatelo a seguire il Monza -

Calciomercato.com

Nonostante le difficoltà a superare il muro della Dinamo ilgioca da grande squadra e non si scompone cercando altre vie per trovare il gol. Sfonda soprattutto sulla destra dove Saelemakers ...Purtroppo, come in alcune partite precedenti, ilha palesato tutti i suoi limiti in fase realizzativa. Un vero bomber manca, basta leggere i nomi dei giocatori in rosa e confrontarlo con le ... Ruiu: 'Milan, i problemi sono in attacco. Siamo nelle mani di questi due' I detrattori rileveranno che l’anno scorso il Milan giocava contro Liverpool e Atletico Madrid, mentre quest’anno gli avversari sono stati Salisburgo e Dinamo Zagabria, ma i 4 punti e il momentaneo pr ...Dopo la prima giornata il girone di Champions del Milan dá l’impressione di essere più equilibrato di quanto di potesse immaginare. Milan e Chelsea erano nettamente favorite per passare il turno e inv ...