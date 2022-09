Milan-Napoli | tre soluzioni tattiche per Pioli | VIDEO

(Di giovedì 15 settembre 2022) Contro il, ildovrà fare a meno per squalifica di Rafael Leao. Ecco le possibilia disposizione di Stefano. L'unico sicuro del posto in attacco è Giroud

gippu1 : Il #Milan torna a vincere una partita di Champions a San Siro dopo quasi 12 anni: 2-0 al Celtic di Van Dijk (!), 18… - tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ??#Juve-#Allegri. Ora basta! ??#Pobega firma la festa #Milan ??#Napoli show pure i… - tvdellosport : L’editoria di Coppa ?? Il commento di @AlfredoPedulla sulle prestazioni di #Milan e #Napoli e la pesante sconfitta… - Andrewniceight : @AndreCardi Salernitana - Lecce 1-0 Bologna - Empoli 3-2 Spezia - Sampdoria 1-1 Torino - Sassuolo 2-0 Udinese - Int… - MdEroi : @VerFilippo Salernitana-Lecce 4-0 Bologna-Empoli 1-1 Spezia-Sampdoria 1-1 Torino-Sassuolo 2-0 Udinese-Inter 1-3 Cre… -

I punti sono comunque 13, sotto ci sono Inter e Juventus, davanti soloe Atalanta a 14 e dunque neanche troppo lontane. I giallorossi hanno segnato fino a questo momento in Serie A 8 ...Ma non sarà una partita facile, ilè a un buon punto ma ildeve essere sempre ilquando siamo a San Siro .' Comments commentsLa Roma si dedica all'Europa League. Intanto dalla stessa competizione una big potrebbe fare un pensierino su un titolare capitolino ...L'esterno del Napoli non è stato incluso nella lista diramata dal ct Fernando Santos per le partite contro Repubblica Ceca e Spagna: presente Ronaldo ...