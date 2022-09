Milan-Napoli, non convince la designazione di Mariani: I precedenti (Di giovedì 15 settembre 2022) Milan-Napoli affidata a Mariani, i precedenti con l’arbitro della sezione di Aprilia non sono favorevoli alla squadra di Luciano Spalletti. L’AIA ha designato Maurizio Mariani per Milan-Napoli. Il fichietto di Aprilia in campo sarà supportato dalla coppia di assistenti Preti-Berti e dal quarto uomo Dionisi. In sala VAR ci sarà Massimiliano Irrati, con Alessandro Giallatini come assistente. L’arbitro Mariani ha diretto 16 volte il Napoli e non traggano in inganno le 10 vittorie partenopee. Ecco il dettaglio. Mariani MAURIZIO I precedenti CON IL Napoli Napoli – Empoli 2 – 0, X giornata del 26 ottobre 2016, Campionato 2016 – 2017. Non espulso Tello per il fallaccio ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 15 settembre 2022)affidata a, icon l’arbitro della sezione di Aprilia non sono favorevoli alla squadra di Luciano Spalletti. L’AIA ha designato Maurizioper. Il fichietto di Aprilia in campo sarà supportato dalla coppia di assistenti Preti-Berti e dal quarto uomo Dionisi. In sala VAR ci sarà Massimiliano Irrati, con Alessandro Giallatini come assistente. L’arbitroha diretto 16 volte ile non traggano in inganno le 10 vittorie partenopee. Ecco il dettaglio.MAURIZIO ICON IL– Empoli 2 – 0, X giornata del 26 ottobre 2016, Campionato 2016 – 2017. Non espulso Tello per il fallaccio ...

gippu1 : Il #Milan torna a vincere una partita di Champions a San Siro dopo quasi 12 anni: 2-0 al Celtic di Van Dijk (!), 18… - tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ??#Juve-#Allegri. Ora basta! ??#Pobega firma la festa #Milan ??#Napoli show pure i… - DiMarzio : #ChampionsLeague | Tutti i risultati del mercoledì: perde ancora la @juventusfc, netta vittoria per il @sscnapoli - napolipiucom : Milan-Napoli, non convince la designazione di Mariani: I precedenti #mariani #milannapoli #serieA… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Pronto il ricorso per la squalifica di Spalletti: spera di esserci con il Milan -