Milan | Maldini | “Tra ufficio e Milanello | questa è la mia terza vita”

(Di giovedì 15 settembre 2022) “All’inizio quello che ti manca è l’adrenalina della partita, però te ne fai una ragione. Poi ho avuto una secondadove non avevo orari o impegni fissi. Per dodici anni ho fatto tutt’altro, sono stato negli Stati Uniti e volevo aprire un hotel, anche se poi ho cambiato progetto. Mi sono goduto figli, moglie e amici, cose che avevo trascurato.di adesso invece è una: traello, dove si allenano, dove stai all’aria aperta. Stai in panchina e guardi l’allenamento, parli con giocatori e allenatore”. Parole di Paolo, intervenuto al podcast di m2o per parlare della sua esperienza da dirigente del club rossonero. SportFace.