MILAN, LEAO E LA DOPPIA PAURA: PER IL NAPOLI E PER IL FUTURO (Di giovedì 15 settembre 2022) Il MILAN è LEAO dipendente? Chi ha visto la partita contro la Dinamo Zagabria in Champions League potrebbe rispondere affermativamente, come del resto chi ha assistito alla cavalcata trionfale della passata stagione, nella quale il portoghese è stato spesso decisivo tra gol e assist nel filotto conclusivo. I problemi, allora, adesso sono due: come si farà a sostituire Rafa domenica sera nella sfida scudetto contro il NAPOLI? Come si farà a trovare eventualmente un giocatore con le sue caratteristiche sul mercato se il Chelsea, o qualunque altro club, dovesse fare un'offerta irrinunciabile a gennaio o la prossima estate? La PAURA del Diavolo è DOPPIA, affrontiamola una per volta. MILAN-NAPOLI SENZA LEAO: I NUMERI DEL PORTOGHESE Il tentativo di ...

AntoVitiello : #Maldini a Sky sul rinnovo di #Leao: 'Abbiamo già iniziato a parlare del suo nuovo contratto da tempo, sia con Rafa… - sportface2016 : +++#Milan, #Maldini: 'Rinnovo #Leao più complicato? Come tutti i rinnovi la volontà del giocatore fa la differenza.… - AntoVitiello : #Leao: 'Contro tutto e contro tutti, lo spirito di squadra finora è stato la nostra più grande forza e oggi ancora… - FabrizioPsc : #acmilan domenica può essere la giornata da 3 in difesa. Mai pensata per il milan ma con l’assenza di Leao si potre… - MilanWorldForum : Leao Chelsea: i retroscena da Di Marzio. Le news QUI -) -