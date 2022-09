Milan, Kalulu convocato nella Francia Under 21 (Di giovedì 15 settembre 2022) Durante la pausa per le nazionali scenderà in campo anche la Francia Under 21, impegnata il 23 settembre contro la Germania e tre giorni... Leggi su calciomercato (Di giovedì 15 settembre 2022) Durante la pausa per le nazionali scenderà in campo anche la21, impegnata il 23 settembre contro la Germania e tre giorni...

AntoVitiello : #Maldini a Sky sul rinnovo di #Leao: 'Abbiamo già iniziato a parlare del suo nuovo contratto da tempo, sia con Rafa… - PietroMazzara : Stefano #Pioli verso il miglior #Milan possibile contro la #DinamoZagreb in #UCL Maignan; Calabria, Kalulu, Tomor… - Passportiva : RT @DaniGrassini: ?? Nazionali #Milan: la ????U21 convoca #Kalulu per i match amichevoli ?? ???? e ???? ???? - DaniGrassini : ?? Nazionali #Milan: la ????U21 convoca #Kalulu per i match amichevoli ?? ???? e ???? ???? - sportli26181512 : Kalulu esulta dopo la Dinamo Zagabria: 'Vittoria in Champions League': Pierre Kalulu ha postato una foto sul propri… -