Milan, Giroud vuole giocare sempre | VIDEO (Di giovedì 15 settembre 2022) Turnover? Macché! L'attaccante del Milan, Olivier Giroud, è in splendida forma e confessa la propria voglia di giocare sempre al termine della sfida tra Milan e Dinamo Zagabria.

AntoVitiello : ?? Il #Milan torna a vincere a #SanSiro in #ChampionsLeague dopo 9 anni. #Giroud e #Saelemaekers indirizzano la gara… - gippu1 : Il gol di Saelemaekers è il primo gol di testa del #Milan da oltre otto mesi: l'ultimo era stato di Olivier Giroud… - gippu1 : Olivier #Giroud non sbaglia un rigore dal 26 settembre 2012: un numero 9 del Milan non segnava in #ChampionsLeague… - And98mil2022 : Mer Milan 3-1 Dinamo Zagabria I rossoneri ritrovano vittoria in UCL a San Siro dopo 9 anni. 4 punti nelle prime 2… - LDale01 : @bando10_ Bhe c'è poco da dire elemento perfetto per il milan twitter,poteva aggiungere un si è girato giroud alla… -