Milan Dinamo Zagabria, scontri tra tifosi: coltelli e lacrimogeni, fioccano gli arresti (Di giovedì 15 settembre 2022) Scontro prima e dopo la partita tra i tifosi del Milan e quelli della Dinamo Zagabria: diversi arresti da parte della Polizia Il Corriere.it fa il punto su quanto accaduto marginalmente a Milan-Dinamo Zagabria relativamente agli scontri tra tifoserie. Due tifosi croati sono rimasti feriti, sembra a coltellate, in una rissa avvenuta intorno alle 16 in via Alfonso Capecelatro, nei dintorni dello stadio di San Siro. Il gruppo di supporter della Dinamo sarebbe stato «aggredito» da persone incappucciate, sembra una trentina di ultras rossoneri della Curva Sud. Ma la tensione è proseguita anche nel post partita, con la polizia che è dovuta intervenire con i lacrimogeni, sempre in via ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Scontro prima e dopo la partita tra idele quelli della: diversida parte della Polizia Il Corriere.it fa il punto su quanto accaduto marginalmente arelativamente aglitra tifoserie. Duecroati sono rimasti feriti, sembra a coltellate, in una rissa avvenuta intorno alle 16 in via Alfonso Capecelatro, nei dintorni dello stadio di San Siro. Il gruppo di supporter dellasarebbe stato «aggredito» da persone incappucciate, sembra una trentina di ultras rossoneri della Curva Sud. Ma la tensione è proseguita anche nel post partita, con la polizia che è dovuta intervenire con i, sempre in via ...

Gazzetta_it : Milano, fermati e denunciati 14 ultrà della Dinamo Zagabria, erano armati di coltelli e bastoni #ucl - acmilan : Who was the last player before Alexis to score in two consecutive #UCL matches? Find out ?? - AntoVitiello : Disposta per motivi di sicurezza e ordine pubblico la chiusura del 2° Anello Verde e di alcune zone del 1° Anello V… - MilanWorldForum : I quotidiani sulla vittoria del Milan con la Dinamo QUI -) - MilanWorldForum : Milan - Dinamo: tutte le pagelle dei quotidiani QUI -) -