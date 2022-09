Milan-Dinamo Zagabria, Daspo per 33 tifosi della squadra croata (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo la sfida di Champions League tra Milan e Dinamo Zagabria, molti tifosi della formazione croata sono stati puniti per il loro comportamento. Il Questore di Milano Petronzi, infatti, ha emesso 33 Daspo complessivi nei confronti dei sostenitori della squadra ospite; di questi 20 sono stati denunciati e altri 13 fermati ed identificati. Sul fronte della tifoseria rossonera, invece, sono due gli arrestati per l’inosservanza al Daspo cui erano sottoposti e 2 i denunciati. Copioso il materiale sottoposto a sequestro sia nelle fasi dei controlli preventivi che nelle fasi del contrasto post partita. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo la sfida di Champions League tra, moltiformazionesono stati puniti per il loro comportamento. Il Questore dio Petronzi, infatti, ha emesso 33complessivi nei confronti dei sostenitoriospite; di questi 20 sono stati denunciati e altri 13 fermati ed identificati. Sul frontetifoseria rossonera, invece, sono due gli arrestati per l’inosservanza alcui erano sottoposti e 2 i denunciati. Copioso il materiale sottoposto a sequestro sia nelle fasi dei controlli preventivi che nelle fasi del contrasto post partita. SportFace.

