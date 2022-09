Michelle Hunziker | dopo la rottura la rivelazione bomba | “è finita tra le braccia di…”

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 15 settembre 2022)è stata molto discussala separazione da Trussardi e poi per aver intrapreso, quasi subito, la storia con Angiolini. La conduttrice è una delle più amate dal pubblico e ora sta anche per diventare nonna. Durante i mesi scorsi,, è stata protagonista del gossip, per via della relazione intrapresa con l’ex gieffino.-Altranotizia (Fonte: Google)ha stupito i fan che non si attendevano di vedere la presentatrice assieme ad un uomo. Ma il web ha spesso affermato che non vedeva Angiolini adatto ad una donna come la. Nonostante ciò, lei sembrava felice e nuovamente serena ma, soltanto pochi mesi, l’amore si ...