Michele Santoro ne ha per tutti (Di giovedì 15 settembre 2022) Il Foglio, di Salvatore Merlo, pag. 1-8 Enrico Letta e Giorgia Meloni sono pressoché uguali "perché non offrono idee né soluzioni". E insomma, per Michele Santoro i due leader avversari sono all'incirca la medesima espressione del più generale stato comatoso in cui versa la politica italiana "che non a caso si rifugia nella tecnica di Mario Draghi per manifesta e pericolosa incapacità". Quindi "vedrete che in un modo o nell'altro tornerà lui. Il Tecnico", dice. Maiuscolo. Ecco allora il dispiegarsi della tecnica, cui non corrisponde però una téchne politica. "Un fallimento, perché il tecnico vive nell'emergenza. E l'emergenza porta la compressione del dibattito". E la Rai, invece? Com'è messa la Rai che di Santoro è stata madre e nutrice? "Mediocrità politica chiama mediocrità televisiva", dice lui in un soffio. "Poiché il servizio ...

