“Mia figlia ha la diarrea | come posso aiutarla?”

Salve dottore, mia figlia di 5 anni ha uno/due episodi di diarrea al giorno da una settimana. Sto trattando con fermenti lattici, con soluzione reidratante e il Tiorfix ma non passa. La situazione è sempre uguale, il colore delle feci è chiaro. Devo preoccuparmi?

