Meret prende per mano il Napoli | “Ma che parata ha fatto?” – VIDEO

Alex Meret decisivo in Rangers-Napoli la sua parata su Arfield è stata difficilissima quanto importante per bloccare il risultato sullo 0-0. In una partita in cui non è stato molto sollecitato, Meret ha dovuto comunque compiere un intervento decisivo, quello su Arfield con un tiro di grande potenza ed anche deviato. La parata con la mano di richiamo è un gesto tecnico di alta scuola, ma la tecnico all'ex Spal non è mai mancata. Il suo difetto era quella timidezza che anche Spalletti e Giuntoli hanno sottolineato, ma che in questa stagione sembra aver messo da parte.

