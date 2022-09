Mercedesz Henger, a bordo piscina si vede tutto: il suo fisico è leggenda (Di giovedì 15 settembre 2022) Mercedesz Henger è una delle donne che in assoluto ha saputo stravolgere sempre di più la realtà di Instagram con delle foto davvero uniche. La volontà di poter superare i propri parenti è stata sicuramente un grandissimo obiettivo di moltissime ragazze che decidevano di entrare all’interno del mondo della moda, ma una come Mercedesz Henger doveva battere la concorrenza di una leggenda come la madre. InstagramOrmai è diventato davvero sempre più evidente e chiaro a tutti come il mondo di internet sia diventato fondamentale per poter dare la possibilità a una serie di personaggi di perfezionarsi al punto tale da poter diventare iconici. Sono moltissime infatti le ragazze che stanno diventando sempre di più parte integrante della quotidianità, con il loro ruolo di influencer che sta diventando ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 15 settembre 2022)è una delle donne che in assoluto ha saputo stravolgere sempre di più la realtà di Instagram con delle foto davvero uniche. La volontà di poter superare i propri parenti è stata sicuramente un grandissimo obiettivo di moltissime ragazze che decidevano di entrare all’interno del mondo della moda, ma una comedoveva battere la concorrenza di unacome la madre. InstagramOrmai è diventato davvero sempre più evidente e chiaro a tutti come il mondo di internet sia diventato fondamentale per poter dare la possibilità a una serie di personaggi di perfezionarsi al punto tale da poter diventare iconici. Sono moltissime infatti le ragazze che stanno diventando sempre di più parte integrante della quotidianità, con il loro ruolo di influencer che sta diventando ...

