Meloni risponde al veleno di Letta | «Enrico stai sereno | il 25 settembre si avvicina»

"stai sereno, Enrico, il 25 settembre si avvicina". Giorgia Meloni posta un video spassoso nel quale "strapazza" ben bene Enrico Letta. Il segretario Pd sta rilasciando un'intervista velenosa a Fanpage ribadendo – come fa ogni giorno- che esiste il "pericolo di un governo di destra. Pericoloso nei confronti degli italiani, che devono prenderne atto", sentenzia. Gli italiani – sostiene Letta- devono rendersi conto che le loro idee sono discriminatorie". La leader di FdI se la ride. Discriminatorie le nostre idee? Enrico, ci faccia il piacere…". Meloni a Letta: il video in cui "strapazza" bene bene il segretario Pd Nel video, dopo le parole del segretario del Pd, ...

