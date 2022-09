Meloni “Con il centrodestra non si perderanno i soldi del Pnrr” (Di giovedì 15 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non si perderanno i soldi del Pnrr se FdI e il centrodestra vincono le elezioni, casomai cercheremo di spenderli più velocemente di quanto ha fatto l’attuale governo con la sinistra”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Dritto e Rovescio in onda su Rete 4.“E’ un tentativo di spaventare gli italiani, ma non funziona più perchè hanno capito. Quello che a me fa arrabbiare è che Letta le stesse cose le vada a dire in giro per il mondo, così come lo fa Di Maio. Loro vanno in giro a spiegare che gli italiani vogliono eleggere qualcuno che “non siamo noi” e succederà l’inferno”, ha aggiunto. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non sidelse FdI e ilvincono le elezioni, casomai cercheremo di spenderli più velocemente di quanto ha fatto l’attuale governo con la sinistra”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, a Dritto e Rovescio in onda su Rete 4.“E’ un tentativo di spaventare gli italiani, ma non funziona più perchè hanno capito. Quello che a me fa arrabbiare è che Letta le stesse cose le vada a dire in giro per il mondo, così come lo fa Di Maio. Loro vanno in giro a spiegare che gli italiani vogliono eleggere qualcuno che “non siamo noi” e succederà l’inferno”, ha aggiunto. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

rulajebreal : Salvini minaccia querele Vs chi riporta la notizia che la Russia abbia dato 300mil $ a partiti/politici. Come mai l… - CottarelliCPI : Nel dibattito con Letta, Meloni ha detto che il PNRR può essere cambiato come previsto dall'art 21 del relativo reg… - rulajebreal : Dal 2014 la Russia di Putin inquina la democrazia ???? con propaganda e milioni di €/$ utili per alimentarla. Di fron… - fabcellit : @OttoemezzoTW ridico la mia hp su postvoto dopo 25/9: Vince Meloni e nominata premier obtorto collo. fino a 31/12/2… - FlorianaCrivel2 : RT @Misurelli77: Daremo alle donne il diritto di non abortire.(Donna Giorgia Meloni) Il diritto di poter scegliere,le donne lo hanno ottenu… -