“Meloni come Moro”: minacce di morte firmate Brigate Rosse alla presidente di FdI. Condanna unanime della politica (Di giovedì 15 settembre 2022) Una stella cerchiata a cinque punte delle Brigate Rosse e la scritta “Meloni come Moro” in vernice rossa: queste minacce di morte sono comparse su alcuni cartelloni elettorali e sui manifesti con le foto di Giorgia Meloni. Lo ha fatto sapere in una nota Raffaele Speranzon, candidato di Fdi e capogruppo consiliare veneto. “Normalmente potrebbero essere le scritte fatte dai soliti idioti – commenta in una nota – ma in questo momento, in quel luogo e in quel modo rappresentano un segnale di disagio politico rovinoso, un insulto alla democrazia e un’istigazione ad uccidere pericolosissimi. È agghiacciante che in una città dove il terrorismo, il comunismo combattente poi sconfitto e Condannato dalla storia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Una stella cerchiata a cinque punte dellee la scritta “” in vernice rossa: questedisono comparse su alcuni cartelloni elettorali e sui manifesti con le foto di Giorgia. Lo ha fatto sapere in una nota Raffaele Speranzon, candidato di Fdi e capogruppo consiliare veneto. “Normalmente potrebbero essere le scritte fatte dai soliti idioti – commenta in una nota – ma in questo momento, in quel luogo e in quel modo rappresentano un segnale di disagio politico rovinoso, un insultodemocrazia e un’istigazione ad uccidere pericolosissimi. È agghiacciante che in una città dove il terrorismo, il comunismo combattente poi sconfitto eto dstoria, ...

rulajebreal : Salvini minaccia querele Vs chi riporta la notizia che la Russia abbia dato 300mil $ a partiti/politici. Come mai l… - CottarelliCPI : Nel dibattito con Letta, Meloni ha detto che il PNRR può essere cambiato come previsto dall'art 21 del relativo reg… - elio_vito : La legge sull'aborto fu un compromesso, come le unioni civili, per le ingerenze clericali. Il diritto all'aborto no… - Mella12597571 : @n1ptr0 Vuoi dire come la Meloni? - maurarossi9 : RT @ilruttosovrano: Dopo una cazzata come il 'diritto di non abortire' le donne avrebbero il dovere di non votare Giorgia Meloni. -