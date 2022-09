Meloni a Salvini: sulle bollette polemica pretestuosa (Di giovedì 15 settembre 2022) 'E' qualche giorno che mi sorprendono alcune dichiarazioni di Salvini, sembra piu' polemico con me che con gli avversari'. Intervistata dal Tg di La7, Giorgia Meloni risponde cosi' alla polemica di Matteo Salvini contro di lei per la posizione di FdI contraria allo scostamento di bilancio per arginare il caro bollette. 'Ho spiegato varie ... Leggi su askanews (Di giovedì 15 settembre 2022) 'E' qualche giorno che mi sorprendono alcune dichiarazioni di, sembra piu' polemico con me che con gli avversari'. Intervistata dal Tg di La7, Giorgiarisponde cosi' alladi Matteocontro di lei per la posizione di FdI contraria allo scostamento di bilancio per arginare il caro. 'Ho spiegato varie ...

