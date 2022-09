Meghan e Kate, perché indossavano le perle: cosa svela questo dettaglio (Di giovedì 15 settembre 2022) Non solo abiti neri e sguardi tristi: ieri, durante il corteo per la regina Elisabetta, Kate Middleton e Meghan Markle avevano un'altra cosa in comune, le perle. E non solo loro in realtà. Tutte le donne presenti alla cerimonia le hanno indossate. Tra loro anche Beatrice e Eugenie, le figlie di Andrea e Sarah Ferguson. Quella delle perle rappresenta una tradizione molto antica: si tratta del "gioiello da lutto" e risale all'epoca della Regina Vittoria. Quest'ultima, dopo la morte del marito Alberto, ha indossato il nero per 40 anni abbinandolo solo ed esclusivamente alle perle. Il motivo? Si pensava che quei gioielli fossero molto simili alle lacrime. Da quel momento in poi le perle sono diventate un accessorio fondamentale per le dame reali ai funerali. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Non solo abiti neri e sguardi tristi: ieri, durante il corteo per la regina Elisabetta,Middleton eMarkle avevano un'altrain comune, le. E non solo loro in realtà. Tutte le donne presenti alla cerimonia le hanno indossate. Tra loro anche Beatrice e Eugenie, le figlie di Andrea e Sarah Ferguson. Quella dellerappresenta una tradizione molto antica: si tratta del "gioiello da lutto" e risale all'epoca della Regina Vittoria. Quest'ultima, dopo la morte del marito Alberto, ha indossato il nero per 40 anni abbinandolo solo ed esclusivamente alle. Il motivo? Si pensava che quei gioielli fossero molto simili alle lacrime. Da quel momento in poi lesono diventate un accessorio fondamentale per le dame reali ai funerali. ...

