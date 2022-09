"Me lo aspetto". Fondi russi, il pesante sospetto di Giannini sull'America (Di giovedì 15 settembre 2022) Si parla di Fondi russi a Otto e Mezzo. In studio nella puntata di giovedì 15 settembre su La7 Massimo Giannini. È lui a dire a Lilli Gruber la sua sul dossier Usa che ha creato non poco clamore in Italia e non solo. "La chiarezza la deve fare la russia di Putin- esordisce il giornalista e direttore de La Stampa -. Per quanto sia convinto che Putin sia un criminale e la russia una dittatura, faccio fatica a immaginare che l'America se la possa cavare buttando lì un dossier". Nei giorni scorsi il segretario di Stato Blinken aveva reso pubblico l'esistenza di un documento circa i finanziamenti del Cremlino a diversi partiti. Per questo Giannini afferma: "Mi aspetto che se c'è qualcosa di concreto venga fuori, se no sarebbe un'ingerenza al ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Si parla dia Otto e Mezzo. In studio nella puntata di giovedì 15 settembre su La7 Massimo. È lui a dire a Lilli Gruber la sua sul dossier Usa che ha creato non poco clamore in Italia e non solo. "La chiarezza la deve fare laa di Putin- esordisce il giornalista e direttore de La Stampa -. Per quanto sia convinto che Putin sia un criminale e laa una dittatura, faccio fatica a immaginare che l'se la possa cavare buttando lì un dossier". Nei giorni scorsi il segretario di Stato Blinken aveva reso pubblico l'esistenza di un documento circa i finanziamenti del Cremlino a diversi partiti. Per questoafferma: "Miche se c'è qualcosa di concreto venga fuori, se no sarebbe un'ingerenza al ...

