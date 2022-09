Marracash anche dal vivo alza il livello dell' hip hop

(Di giovedì 15 settembre 2022) L'artista dopo il primo dei sei concerti al Forum: "Non ho mai votato, non mi riconosco in nessuno"

giusywho : RT @freshxxair: Marracash che al forum sorride su 'anche se ora fingi che con quello scemo con cui esci sia sul serio' ???????????????????? - _martaax : RT @maledettotewpo: Marracash che sorride su 'anche se ora fingi che con quello scemo con cui esci sia sul serio' URLO - laucenedese : RT @freshxxair: Marracash che al forum sorride su 'anche se ora fingi che con quello scemo con cui esci sia sul serio' ???????????????????? - rainbow_vals : RT @freshxxair: Marracash che al forum sorride su 'anche se ora fingi che con quello scemo con cui esci sia sul serio' ???????????????????? - savssh : RT @freshxxair: Marracash che al forum sorride su 'anche se ora fingi che con quello scemo con cui esci sia sul serio' ???????????????????? -

... sono salitiElisa, Massimo Pericolo e Gué Pequeno. Dopo aver calcato i palchi di tutta Italia con 13 date nelle più importanti rassegne estive,'espugnerà' ora il Mediolanum Forum ...... offrire uno spettacolo che metta in primo piano l'artista ma riesca a stupire tutti ,chi ... come la mia crisi personale e con più fatica l'aspetto, diciamo, ribelle" concludedopo ...Marracash, parla il King del rap: Ho sudato per essere davvero me stesso. E non temo di far vedere anche le mie paure di Marco Bracconi Il lavoro, i soldi, il successo, il bisogno di essere se stessi: ...Tre anni sono lunghi, anche per Marracash. Se poi dopo l'ottimo album Persona in mezzo c'è una pausa forzata che porta a un altro grande disco come Noi, loro, gli altri a distanza di soli due anni, al ...