Marco Cucolo vola a Los Angeles per riconquistare Lory Del Santo | È cambiato | la spiazzante rivelazione

(Di giovedì 15 settembre 2022)sta cercando di conquistare in tutti i modi la sua fidanzataDel. Lei trova il ragazzo. Ecco cosa pensa.Delstanno cercando di ricucire il loro rapporto dopo aver partecipato all'Isola dei Famosi. La coppia che ormai sta insieme da circa 10 anni aveva fatto ricredere tutti. Inizialmente il pubblico era titubante su questa relazione vista la differenza d'età. Eppure i due hanno affrontato tantissime difficoltà insieme, come il suicidio del figlio dinon ha mai abbandonato la sua compagna e insieme hanno affrontato il dolore della perdita.avevano già partecipato insieme ad un ...

zazoomblog : Lory Del Santo e Marco Cucolo notizia bomba a 4 mesi dall’addio: l’annuncio ufficiale - #Santo #Marco #Cucolo… -

Lory Del Santo fuori dall'Italia da mesi: ecco quando farà ritorno Al momento sia la popolare soubrette che il suo compagnosono fuori dall'Italia. Difatti quest'ultimo, dopo essersi ...... coordinato dalla Presidente del "Centro Studi Ignazio Silone", Tiziana, con un qualificato ... premiando in particolare il Direttore di "Avvenire",Tarquinio, nella chiusura del 22 agosto ...Marco Cucolo mette spalle al muro la compagna: "Non ho mai fatto niente di grave" Oggi Lory Del Santo ed il suo fidanzato hanno rilasciato un'interessante ...Lory Del Santo e Marco Cucolo si sono riappacificati. In un'intervista al Settimanale Nuovo, Lory Del Santo ha fatto un'inedita rivelazione ...