Manuel Bortuzzo difende Lulù Selassiè? La gaffe in diretta Tv è clamorosa (Di giovedì 15 settembre 2022) Manuel Bortuzzo difende Lulù Selassiè? L’ex concorrente del GF Vip si è trovato in una situazione incredibile durante la diretta televisiva. Ecco cosa è successo e come ha subito risposto signorilmente il nuotatore. Bella ma’, condotto da Pierluigi Diaco, è stato anticipato per circa un mese dal format Aspettando Bella ma’, un appuntamento speciale della L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 15 settembre 2022)? L’ex concorrente del GF Vip si è trovato in una situazione incredibile durante latelevisiva. Ecco cosa è successo e come ha subito risposto signorilmente il nuotatore. Bella ma’, condotto da Pierluigi Diaco, è stato anticipato per circa un mese dal format Aspettando Bella ma’, un appuntamento speciale della L'articolo proviene da Inews24.it.

mesorottaercazz : RT @tigro2016: Io mi domando che santi in Paradiso abbia Manuel Bortuzzo per meritare questa continua esaltazione, protezione, questa conti… - Giusy178137351 : RT @beaxfairyera: Manuel Rancore Bortuzzo non ha problemi con nessuno - infoitcultura : GF Vip 6: Manuel Bortuzzo ospite alla Rai smentisce papà Franco - zazoomblog : GF Vip 6: Manuel Bortuzzo ospite alla Rai smentisce papà Franco - #Manuel #Bortuzzo #ospite #smentisce - tuttopuntotv : GF Vip 6: Manuel Bortuzzo ospite alla Rai smentisce papà Franco #manuelbortuzzo #gfvip6 #gfvip #francobortuzzo -