Manovre navali congiunte nel Pacifico Le mosse di Russia e Cina

(Di giovedì 15 settembre 2022) Le navi da guerra distanno effettuando pattugliamenti congiunti nell'Oceano, compreso il Mare di Okhotsk e sono previste anche esercitazioni con tiro pratico di artiglieria. Lo ha affermato il ministero della Difesa russo, come riporta Interfax. «Un distaccamento di navi da guerra della flotta deldella Federazione Russa con navi delle forzedell'Esercito popolare di liberazione cinese ha iniziato a svolgere compiti di pattugliamenti marittimi congiunti nelle acque del Mar di Okhotsk e dell'Oceano», ha detto Alexander Bagdasarov, vice comandante della Flottiglia Primorsky, in un video distribuito dal ministero della Difesa della Federazione Russa.

A inizio mese, nell'Estremo Oriente russo, si sono tenute le manovre militari su vasta scala denominate Vostok 2022 (Oriente 2022), alle quali hanno preso parte migliaia di uomini e mezzi di aria, terra e mare. Nella serata di ieri due tra i principali asset navali del Paese, la portaelicotteri Msdf Izumo e il cacciatorpediniere Takanami, stanno prendendo parte da lunedì a una serie di esercitazioni. Russia e Cina avviano manovre navali congiunte nell'Oceano Pacifico. Le navi da guerra di Russia e Cina stanno effettuando pattugliamenti congiunti nell'Oceano Pacifico, compreso il Mare di Okhotsk.