Mangiano 2 fette di mortadella al lavoro | ora rischiano il licenziamento

ImolaOggi : Mangiano due fette di mortadella sul lavoro: sospesi - infoitinterno : Mangiano due fette di mortadella, sospesi dal lavoro - telodogratis : Mangiano due fette di mortadella sul lavoro: sospesi -

"Eranodi scarto - spiegano i dipendenti - che abbiamo usato per farcire un po' di focaccia portata da casa. Non abbiamo rubato nulla, avevamo solo fame durante il turno dato che i distributori ...Dalle immagini, l'azienda oltre a scoprire un dipendente - poi licenziato - che aveva infilato due prosciutti interi in un borsone , ha notato i lavoratori mentre prendevanodi salume per poi ...Alcuni dipendenti di un salumificio sono stati sospesi dopo la “merenda”. “Avevamo fame ed erano fette di scarto” Non hanno resistito alla tentazione di assaggiare la mortadella che stavano confeziona ...La denuncia dei lavoratori alla coop Tre Valli di Correggio: «Erano scarti, il cibo dei distributori automatici non basta». L’azienda: carne destinata alla vendita, accertamenti dopo diversi episodi g ...