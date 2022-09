Manchester City, Guardiola: “Contro il Dortmund troppo passivi, Haaland come Cruyff” (Di giovedì 15 settembre 2022) Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, è intervenuto ai microfoni di BT Sport dopo la vittoria per 2-1 Contro il Borussia Dortmund: “Oggi siamo stati troppo passivi. Eravamo a conoscenza del fatto che i tedeschi fossero una grande squadra e noi non siamo stati all’altezza. Abbiamo giocato male, soprattutto nel primo tempo, senza alcuna aggressività. Tuttavia è un bel segnare la resilienza mostrata. La differenza, soprattutto in termini di ritmo, l’hanno fatta i cambi“. Sui singoli, poi, l’allenatore catalano ha detto: “Stones? Gol fantastico, sono felice per lui. Haaland? Il suo gol mi ricorda quello che segnò Johann Cruyff ai tempi del Barcellona Contro l’Atletico Madrid. Mi fa piacere che Erling abbia ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) Il tecnico del, Pep, è intervenuto ai microfoni di BT Sport dopo la vittoria per 2-1il Borussia: “Oggi siamo stati. Eravamo a conoscenza del fatto che i tedeschi fossero una grande squadra e noi non siamo stati all’altezza. Abbiamo giocato male, soprattutto nel primo tempo, senza alcuna aggressività. Tuttavia è un bel segnare la resilienza mostrata. La differenza, soprattutto in termini di ritmo, l’hanno fatta i cambi“. Sui singoli, poi, l’allenatore catalano ha detto: “Stones? Gol fantastico, sono felice per lui.? Il suo gol mi ricorda quello che segnò Johannai tempi del Barcellonal’Atletico Madrid. Mi fa piacere che Erling abbia ...

