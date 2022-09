Maltempo, in Campania scatta l’allerta meteo arancione: rischio di frane (Di giovedì 15 settembre 2022) La Protezione Civile della Regione, ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali anche di forte intensita’ su tutta la Campania dalle 21 di oggi giovedi’ 15 settembre alle 21 di domani, venerdi’ 16 settembre . Il livello di criticita’ idrogeologica e Idraulica e’: – arancione sulle zone 1, 2, 3, 5 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele) con temporali che potrebbero essere di forte intensita’; – Giallo su tutto il resto della regione, ma con temporali che in ogni caso potrebbero essere intensi. I temporali potranno dar luogo, soprattutto nelle zone in cui l’allerta e’ arancione anche a instabilita’ di versante, anche profonda, con frane e colate rapide ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 settembre 2022) La Protezione Civile della Regione, ha emanato un avviso di allertaper piogge e temporali anche di forte intensita’ su tutta ladalle 21 di oggi giovedi’ 15 settembre alle 21 di domani, venerdi’ 16 settembre . Il livello di criticita’ idrogeologica e Idraulica e’: –sulle zone 1, 2, 3, 5 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele) con temporali che potrebbero essere di forte intensita’; – Giallo su tutto il resto della regione, ma con temporali che in ogni caso potrebbero essere intensi. I temporali potranno dar luogo, soprattutto nelle zone in cuie’anche a instabilita’ di versante, anche profonda, cone colate rapide ...

