Maltempo | bomba d' acqua nelle Marche | non risultano dispersi

(Di giovedì 15 settembre 2022) Allerta: unad'ha colpito Cantiano, un paese di poco più di 2.000 abitanti. Sono straripati diversi corsi d', tra cui il Burano. "Unad'si sta abbattendo su Cantiano", ha avvertito il sindaco Alessandro Piccini. "Diversi fiumi sono straripati. L'ha invaso le vie centrali del paese. Diverse zone sono già sommerse. La viabilità comunale è interrotta in diversi tratti. Chiusa la statale direzione Gubbio. Invitiamo la cittadinanza a mantenere la calma ed evitare situazioni di rischio". Nell'appello via social, il sindaco invita i cittadini a restare in casa: in alcune zone l'è arrivata ai primi piani. Sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco e ...

Agenzia_Ansa : Maltempo: bomba d'acqua nelle Marche, si temono dispersi. Paura nel paesino di Cantiano, strade come torrenti. Il s… - fanpage : Fiumi esondati, smottamenti, allagamenti e intere cittadine travolte da acqua e fango come Sassoferrato e Cantiano.… - sole24ore : Maltempo, bomba d’acqua nelle Marche: si temono dispersi - Elisa11926075 : RT @sole24ore: Maltempo, bomba d’acqua nelle Marche: si temono dispersi - calvi1956 : RT @GiaPettinelli: Maltempo: bomba d'acqua a Cantiano nelle Marche, si temono dispersi - Marche - -

Paura nel paesino di Cantiano, strade come torrenti. Ancora in corso gli interventi di Protezione civile e vigili del fuoco. Ilsi sposta velocemente verso la costa: un'ondata di piena del fiume Misa è in arrivo a SenigalliaCi sarebbero alcune persone al momento irreperibili Violenta ondata dista colpendo le Marche in queste ore, provocando smottamenti e allagamenti. Diversi corsi d'... "Unad'acqua si sta ...(Adnkronos) – Violenta ondata di maltempo sta colpendo le Marche in queste ore, provocando smottamenti e allagamenti. Diversi corsi d’acqua sono esondati e alcuni centri abitati sono invasi da acqua e ...ANCONA – Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio in alcune aree delle Marche con pioggia ininterrotta. Nel Pesarese i vigili del fuoco sono al lavoro nella zona di Cantiano, ma l ...