Maltempo | bomba d’acqua nelle Marche | le strade trasformate in torrenti | si temono dispersi – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 15 settembre 2022) A Cantiano, paese di poco più di 2mila abitanti in provincia di Pesaro e Urbino, unaha trasformato lein veri e propri. Il timore è che ci siano dei. Si tratta non di persone scomparse ma che al momento non sono state rintracciate. Mentre tutte le linee telefoniche hanno smesso di funzionare, il sindaco del paese Alessandro Piccini ha lanciato un appello sui social invitando i cittadini a restare in casa. In alcune zone l’acqua è arrivata ai primi piani. Le autorità hanno chiuso il passo della Contessa. «Unasi sta abbattendo su Cantiano. Diversi fiumi sono straripati. L’acqua ha invaso le vie centrali del Paese. Diverse zone sono già sommerse», ha scritto il primo ...