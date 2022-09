Malagò: «Il calcio italiano è all’ultima chiamata. Serve armonia tra Federazione e Lega, ora non c’è» (Di giovedì 15 settembre 2022) Il Corriere della Sera intervista il presidente del Coni Giovanni Malagò alla vigilia dell’incontro col premier Mario Draghi su MilanoCortina2026, che – così si legge sul quotidiano – «sta diventando una preoccupazione» per il passo lento e burocratico. Non all’altezza di un’estate felice: nuoto, atletica, scherma, ginnastica e poi volley. «C’è in corso una nuova guerra, economica, che nasce da quella vera tra Russia e Ucraina. Quello dello sport è un grido di dolore che arriva dovunque. Gruppi e società sportive che non ce la fanno. I ristori fin qui ottenuti non sono sufficienti. E una società sportiva che chiude, perché non riesce ad andare avanti, è un passo senza più ritorno. La filiera dello sport che fa capo al Coni e scende giù giù attraverso le federazioni, l’associazionismo, il mondo del volontariato, ha bisogno di sostegno. Se Milano-Cortina è un’esigenza? ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 settembre 2022) Il Corriere della Sera intervista il presidente del Coni Giovannialla vigilia dell’incontro col premier Mario Draghi su MilanoCortina2026, che – così si legge sul quotidiano – «sta diventando una preoccupazione» per il passo lento e burocratico. Non all’altezza di un’estate felice: nuoto, atletica, scherma, ginnastica e poi volley. «C’è in corso una nuova guerra, economica, che nasce da quella vera tra Russia e Ucraina. Quello dello sport è un grido di dolore che arriva dovunque. Gruppi e società sportive che non ce la fanno. I ristori fin qui ottenuti non sono sufficienti. E una società sportiva che chiude, perché non riesce ad andare avanti, è un passo senza più ritorno. La filiera dello sport che fa capo al Coni e scende giù giù attraverso le federazioni, l’associazionismo, il mondo del volontariato, ha bisogno di sostegno. Se Milano-Cortina è un’esigenza? ...

