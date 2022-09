L'ultima seduta alla Camera, in tanti dicono addio. Tra selfie in aula e post 'strappalacrime' (Di giovedì 15 settembre 2022) C'è aria dismessa in Transatlantico a Montecitorio per l'ultimo giorno d'aula. Pochi sorrisi, per lo più di circostanza, un po' di amarcord specialmente tra i deputati che sanno già di non tornare in ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 settembre 2022) C'è aria dismessa in Transatlantico a Montecitorio per l'ultimo giorno d'. Pochi sorrisi, per lo più di circostanza, un po' di amarcord specialmente tra i deputati che sanno già di non tornare in ...

borghi_claudio : Ultima seduta a @Montecitorio. Credo di avervi fatto vedere più o meno tutto in questi anni ma se avete qualche ult… - g_brescia : Ultima seduta. Sono in aula per votare il decreto #AiutiBis che stanzia 17 miliardi a sostegno di famiglie e impres… - AnnaAscani : È appena terminata l’ultima seduta di questa legislatura alla #Camera. Il voto di oggi è importante, ma ancora più… - teaNoja1 : RT @AnnaAscani: È appena terminata l’ultima seduta di questa legislatura alla #Camera. Il voto di oggi è importante, ma ancora più importan… - Marinina14 : RT @borghi_claudio: Ultima seduta a @Montecitorio. Credo di avervi fatto vedere più o meno tutto in questi anni ma se avete qualche ultima… -