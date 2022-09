L’Ue verso lo stop ai prodotti dal “lavoro forzato”: nel mirino la Cina (Di giovedì 15 settembre 2022) La Commissione europea ha presentato una proposta di legge “per proibire i prodotti creati a partire dal lavoro forzato dal mercato dell’Unione”. Secondo il comunicato della Commissione “la proposta riguarda tutti i prodotti, vale a dire quelli fabbricati nelL’Ue per il consumo interno e per l’esportazione, e quelli importati, senza prendere di mira aziende o settori specifici. Questo approccio globale è importante perché si stima che 27,6 milioni di persone siano costrette al lavoro forzato, in molti settori e in ogni continente. La maggior parte del lavoro forzato avviene nell’economia privata, mentre una parte è imposta dagli Stati”. La proposta ha deluso diversi attivisti per la sua genericità. Non precisando i settori, le regioni ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 settembre 2022) La Commissione europea ha presentato una proposta di legge “per proibire icreati a partire daldal mercato dell’Unione”. Secondo il comunicato della Commissione “la proposta riguarda tutti i, vale a dire quelli fabbricati nelper il consumo interno e per l’esportazione, e quelli importati, senza prendere di mira aziende o settori specifici. Questo approccio globale è importante perché si stima che 27,6 milioni di persone siano costrette al, in molti settori e in ogni continente. La maggior parte delavviene nell’economia privata, mentre una parte è imposta dagli Stati”. La proposta ha deluso diversi attivisti per la sua genericità. Non precisando i settori, le regioni ...

