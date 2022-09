Lo dicono anche gli Usa: fondi russi, nessun riferimento all'Italia (Di giovedì 15 settembre 2022) Alla fine, dopo oltre 24 ore di fibrillazioni, retroscena e sospetti il premier Mario Draghi e il segretario di Stato Usa Antony Blinken si sono parlati. Ufficialmente, come recita una nota diffusa dal dipartimento di Stato, per discutere del "forte sostegno Italiano all'Ucraina" e per "sottolineare l'importanza di mantenere la solidarietà e la resilienza di fronte ai tentativi russi di usare l'energia come strumento per dividere i Paesi che sostengono l'Ucraina". Al riguardo, il capo della diplomazia Usa ha ringraziato il premier per la sua "leadership esemplare, durante uno dei periodi più impegnativi della storia recente". E tuttavia, sia per il contesto nel quale è avvenuta la telefonata, sia per la tempistica (è stata resa nota nella serata americana di mercoledì), è inevitabile ritenere che il colloquio tra Blinken e Draghi abbia avuto per ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 settembre 2022) Alla fine, dopo oltre 24 ore di fibrillazioni, retroscena e sospetti il premier Mario Draghi e il segretario di Stato Usa Antony Blinken si sono parlati. Ufficialmente, come recita una nota diffusa dal dipartimento di Stato, per discutere del "forte sostegnono all'Ucraina" e per "sottolineare l'importanza di mantenere la solidarietà e la resilienza di fronte ai tentatividi usare l'energia come strumento per dividere i Paesi che sostengono l'Ucraina". Al riguardo, il capo della diplomazia Usa ha ringraziato il premier per la sua "leadership esemplare, durante uno dei periodi più impegnativi della storia recente". E tuttavia, sia per il contesto nel quale è avvenuta la telefonata, sia per la tempistica (è stata resa nota nella serata americana di mercoledì), è inevitabile ritenere che il colloquio tra Blinken e Draghi abbia avuto per ...

