Lizzano: crollato il solaio di una palazzina in ristrutturazione Incidente sul lavoro stamattina: sotto le macerie due operai (Di giovedì 15 settembre 2022) Per cause da dettagliare il solaio ha ceduto. Un operaio è stato tratto in salvo, altri due sono rimasti sotto le macerie e si lavora per salvarli. Accaduto a Lizzano in una palazzina in ristrutturazione.

