LIVE Italia-Serbia 13-3 | volley femminile in DIRETTA | solo le azzurre in campo nel primo set

(Di giovedì 15 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-3 Lungo scambio che si chiude con un mani out di Bosetti da zona 4. 12-3 Stevanovic spinge giù un pallone sotto rete. 12-2 Bosetti imbuca da posto 4, +10. Secondo time out di Daniele Santarelli. 11-2 Egonu trova ancora le mani del muro. 10-2 Popovic interrompe la lunga serie azzurra con untempo. 10-1 Splendida difesa di Sylla poi Egonu trova le mani del muro. 9-1 DANESIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!! MUROOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!! 8-1 Altro errore di Milenkovic, c’è statal’infino a questo momento. 7-1 Non c’è il tocco del muro sull’attacco di Milenkovic. 6-1 Attacco vincente in diagonale di Egonu da posto 2. Time out. 5-1 DANESIIII!!!!!! MUROOOOOOO!!!!!! 4-1 ...