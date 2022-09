LIVE Italia-Serbia 1-0, volley femminile in DIRETTA: le azzurre dominano il primo set (Di giovedì 15 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Mani out di Egonu. 2-3 Boskovic passa di nuovo con la diagonale, Serbia avanti per la prima volta in partita. 2-2 Attacco in diagonale a bersaglio di Boskovic da posto 2. 2-1 Errore in battuta Serbia. 1-1 Lozo trova le mani del muro. 1-0 ACEEEEEEE DI ORROOOOOOOOOO!!!!!!!!! 20.30 Inizia il secondo set. 20.26 Si chiude dunque un primo set completamente dominato dall’Italia dal primo all’ultimo pallone. Le azzurre si portano sull’1-0 in questa ultima uscita prima dei Mondiali. 25-14 Bosetti mette giù l’ultimo pallone del primo set. 24-14 Pallone troppo basso di Orro per Chirichella, murata. 24-13 Egonu spara in rete. 24-12 Sbaglia Busa in diagonale, ci sono dodici set-point per le ragazze di ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Mani out di Egonu. 2-3 Boskovic passa di nuovo con la diagonale,avanti per la prima volta in partita. 2-2 Attacco in diagonale a bersaglio di Boskovic da posto 2. 2-1 Errore in battuta. 1-1 Lozo trova le mani del muro. 1-0 ACEEEEEEE DI ORROOOOOOOOOO!!!!!!!!! 20.30 Inizia il secondo set. 20.26 Si chiude dunque unset completamente dominato dall’dalall’ultimo pallone. Lesi portano sull’1-0 in questa ultima uscita prima dei Mondiali. 25-14 Bosetti mette giù l’ultimo pallone delset. 24-14 Pallone troppo basso di Orro per Chirichella, murata. 24-13 Egonu spara in rete. 24-12 Sbaglia Busa in diagonale, ci sono dodici set-point per le ragazze di ...

