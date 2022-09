LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli si tinge di bronzo alle clavette, adesso tocca al nastro! (Di giovedì 15 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:05 Presentazione delle ginnaste in corso! 21:04 Sofia Raffaeli sarà la sesta ad esibirsi. 21:02 Tra pochi istanti prenderà il via la finale al nastro. 21:00 Questo il podio definitivo: 1.Darja Varfolomeev (33.550) 2.Stiliana Nikolova (32.600) 3.Sofia Raffaeli (31.850). 20:57 MEDAGLIA DI bronzoOOOOOO! Viktoria Onopriienko si ferma a 30.50! Raffaeli NON SMETTE DI INCANTARE! 20:55 PERDE L’ATTREZZO L’UCRAINA! Attendiamo il punteggio della giuria, ma potrebbe essere un erercizio attaccabile. 20:54 E’ il momento della verità: tocca a Viktoria Onopriienko! 20:51 KOLOSOV E’ DIETROOOOOOOOO!!! Raffaeli resta terza al momento! 31.350 per la tedesca Kolosov. 20:48 Dipende tutto dalla ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:05 Presentazione delle ginnaste in corso! 21:04sarà la sesta ad esibirsi. 21:02 Tra pochi istanti prenderà il via la finale al nastro. 21:00 Questo il podio definitivo: 1.Darja Varfolomeev (33.550) 2.Stiliana Nikolova (32.600) 3.(31.850). 20:57 MEDAGLIA DIOOOOOO! Viktoria Onopriienko si ferma a 30.50!NON SMETTE DI INCANTARE! 20:55 PERDE L’ATTREZZO L’UCRAINA! Attendiamo il punteggio della giuria, ma potrebbe essere un erercizio attaccabile. 20:54 E’ il momento della verità:a Viktoria Onopriienko! 20:51 KOLOSOV E’ DIETROOOOOOOOO!!!resta terza al momento! 31.350 per la tedesca Kolosov. 20:48 Dipende tutto dalla ...

