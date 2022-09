LIVE – Bollettino oggi | giovedì 15 settembre | contagi | morti e guariti regione per regione DIRETTA

(Di giovedì 15 settembre 2022) Latestuale con ilCovid di152022 che mostra gli aggiornamenti deiin Italia nelle ultime 24 ore. Nuovo appuntamento quotidiano con i numeri legati alla pandemia, il lavoro di monitoraggio prosegue e di seguito trovate il dettaglio di ogniper quanto riguarda i nuovi casi, i decessi, i tamponi effettuati e i ricoveri in terapia intensiva. Segui ilsu Sportface.it COME LEGGERE I NUMERI DELPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 DATI NAZIONALI DI: Non ancora disponibili DATI NAZIONALI DI IERI: 18.854 nuovi, 69, 21.915, 44.522 tamponi molecolari, ...

olga453901841 : RT @SkyTG24: #Covid19, ultime news. Oms: il mondo non è mai stato così vicino alla fine della pandemia - SkyTG24 : #Covid19, ultime news. Oms: il mondo non è mai stato così vicino alla fine della pandemia - bizcommunityit : Covid, le news di oggi. Il bollettino: 18.854 nuovi casi e 69 decessi. Tasso 11%. DIRETTA - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #Covid19, le notizie di oggi. Gli esperti: 'Fare doppio vaccino coronavirus-influenza'. LIVE - massimolivier : RT @SkyTG24: #Covid19, le notizie di oggi. Gli esperti: 'Fare doppio vaccino coronavirus-influenza'. LIVE -

L'Aifa ha dato il via libera al vaccino adattato contro le sottovarianti Omicron 4 e 5. Oms: 'Il mondo non è mai stato in una posizione migliore per porre fine alla pandemia di Covid - 19, che ha ...Sono 151 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12 meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 15. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.719 ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, ultime news. Oms: il mondo non è mai stato così vicino alla fine della pandemia ...Sono 1.529, su 12.480 test esaminati, i nuovi positivi al Covid in Campania. Il tasso di incidenza è del 12,25%, in discesa rispetto al 14,63 ...