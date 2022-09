L’Italia e la riscoperta del Mediterraneo

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 15 settembre 2022)è al centro del, ma ilè al centro del? Spesso la politica estera di Roma non è apparsa particolarmente concentrata nei confronti del “Mare Nostrum”, dovendo seguire – spesso per ragioni di natura sistemica – dossier apparsi meno prioritari rispetto a quelli più di interesse per. Eppure il, e InsideOver.