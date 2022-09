L’Isola dei Famosi, ex naufraga incinta: “Avevo paura di un aborto spontaneo” – VIDEO (Di giovedì 15 settembre 2022) L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi è incinta. L’annuncio è arrivato da parte della diretta interessata sul suo canale Instagram, che ha anche rivelato i problemi di salute che ha dovuto affrontare nei primi mesi della gestazione. Durante L’Isola dei Famosi aveva colpito molto per la sua bellezza ed il corpo statuario da top model. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) L’exdedei. L’annuncio è arrivato da parte della diretta interessata sul suo canale Instagram, che ha anche rivelato i problemi di salute che ha dovuto affrontare nei primi mesi della gestazione. Durantedeiaveva colpito molto per la sua bellezza ed il corpo statuario da top model. L'articolo proviene da Inews24.it.

