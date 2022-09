L'ingerenza del sospetto senza prove sul voto. La mossa della disperazione sui soldi russi (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo che ieri la notizia dei presunti soldi russi ai partiti italiani (non ovviamente a tutti, ma solo a quelli di centrodestra) è stata smentita non solo dai diretti interessati ma anche da chi è stato citato da certa stampa per confermare le loro ipotesi (intendiamo l’ambasciatore Usa all’Onu Kurt Volker, con tanto di bigliettino scritto a mano dallo stesso che vedete qui sotto) oggi, invece che il silenzio o la retromarcia, si lancia la seconda polpetta, o seconda puntata: «L’Italia non c’è, per ora…». Il biglietto scritto da Kurt Volker Qui allora la questione si amplia. Si lancia così un secondo sospetto quel “per ora”, ancora meno verificabile del primo (che è stato smentito ieri) e lo si lancia ad una settimana dal voto. E se non è questa un’ingerenza, che cos’è ... Leggi su panorama (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo che ieri la notizia dei presuntiai partiti italiani (non ovviamente a tutti, ma solo a quelli di centrodestra) è stata smentita non solo dai diretti interessati ma anche da chi è stato citato da certa stampa per confermare le loro ipotesi (intendiamo l’ambasciatore Usa all’Onu Kurt Volker, con tanto di bigliettino scritto a mano dallo stesso che vedete qui sotto) oggi, invece che il silenzio o la retromarcia, si lancia la seconda polpetta, o seconda puntata: «L’Italia non c’è, per ora…». Il biglietto scritto da Kurt Volker Qui allora la questione si amplia. Si lancia così un secondoquel “per ora”, ancora meno verificabile del primo (che è stato smentito ieri) e lo si lancia ad una settimana dal. E se non è questa un’, che cos’è ...

