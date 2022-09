Liguria, chiusura anticipata alle 13 per l’allerta gialla su centro e levante (Di giovedì 15 settembre 2022) L’atmosfera resta instabile e non si escludono rovesci o locali temporali. Il transito di un fronte freddo è atteso a cavallo tra venerdì e sabato Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 15 settembre 2022) L’atmosfera resta instabile e non si escludono rovesci o locali temporali. Il transito di un fronte freddo è atteso a cavallo tra venerdì e sabato

