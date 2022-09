“L’ho vista e ho pianto”. Angela Celentano, la mamma in lacrime dopo la foto a Chi l’ha visto (Di giovedì 15 settembre 2022) Angela Celentano oggi. Come sarebbe la bambina scomparsa dal Monte Faito, in provincia di Napoli, all’età di 3 anni. Era il 10 agosto del 1996, quando Angela Celentano, figlia di Catello e Maria, scompare durante una gita con la famiglia. Ventisei lunghi anni, ma nella mamma e nel papà di Angela c’è ancora la speranza di ritrovare quella figlia svanita nel nulla. Di Angela Celentano si perdono le tracce intorno all’ora di pranzo, quando il padre Catello, convinto di averla alle sue spalle, si gira e non la vede più. Da lì iniziano le ricerche: volontari, protezione civile, forestale, carabinieri e polizia, anche con gli elicotteri, si muovono nella zona con i cani alla ricerca della bambina ma di lei non c’è nessuna ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 settembre 2022)oggi. Come sarebbe la bambina scomparsa dal Monte Faito, in provincia di Napoli, all’età di 3 anni. Era il 10 agosto del 1996, quando, figlia di Catello e Maria, scompare durante una gita con la famiglia. Ventisei lunghi anni, ma nellae nel papà dic’è ancora la speranza di ritrovare quella figlia svanita nel nulla. Disi perdono le tracce intorno all’ora di pranzo, quando il padre Catello, convinto di averla alle sue spalle, si gira e non la vede più. Da lì iniziano le ricerche: volontari, protezione civile, forestale, carabinieri e polizia, anche con gli elicotteri, si muovono nella zona con i cani alla ricerca della bambina ma di lei non c’è nessuna ...

