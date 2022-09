Letta punta sul sociale: «Parità e ius scholae, convinciamo i giovani» (Di giovedì 15 settembre 2022) A Ragione o sentimento. «Forse non saremo quelli che provocano l?innamoramento ? scherza Enrico Letta dal palco di Ancona, parlando del suo Pd ? Ma siamo quelli affidabili,... Leggi su ilmattino (Di giovedì 15 settembre 2022) A Ragione o sentimento. «Forse non saremo quelli che provocano l?innamoramento ? scherza Enricodal palco di Ancona, parlando del suo Pd ? Ma siamo quelli affidabili,...

irenechiari1966 : Nardella a Letta 'stai sereno'? Sfida alla destra, Nardella punta a tremila persone in piazza all’Isolotto… - hiboss_hiboss : RT @Cambiacasacca: Renzi dice che se vince meloni, lui va all'opposizione. Poiché lui non vince, se vince il pd lui va con letta. Quando vi… - angiuoniluigi : RT @franser_real: ??? LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA NAPOLI Elezioni, Letta punta su Napoli per la rimonta sul centrodestra ??[LEGGI:https:/… - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA NAPOLI Elezioni, Letta punta su Napoli per la rimonta sul centrodestra ??[LEGGI:… - zazoomblog : Letta punta sul sociale: «Parità e ius scholae convinciamo i giovani» - #Letta #punta #sociale: #«Parità -